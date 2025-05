A Monaco con i titolari e Pavard recuperato: Inzaghi punta all’impresa, carica la squadra e prepara la finale in video

Alessandro De Felice Redattore 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 08:02)

L’Inter è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia europea. La squadra nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, è ormai in partenza per Monaco, dove domani sera affronterà il Paris Saint-Germain in una finale che vale molto più di un trofeo. Inzaghi lo sa bene e non ha lasciato nulla al caso.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nell’ultima giornata di preparazione, il tecnico ha radunato i suoi uomini alla Pinetina in un clima già da vigilia. L’allenamento era fissato per le 16.30, ma i giocatori sono arrivati al centro sportivo già un paio d’ore prima, tra le 14 e le 15, determinati e vogliosi di farsi trovare pronti. Prima di scendere in campo, però, c’è stata una lunga sessione video. Inzaghi ha portato Lautaro Martinez e compagni davanti agli schermi per analizzare nel dettaglio il Psg di Luis Enrique. Non solo tattica: il tecnico ha approfittato del momento per motivare la squadra, parlando degli obiettivi da raggiungere e dell’importanza di avere fiducia nelle proprie possibilità.

"Il tecnico in questi giorni ha battuto molto sul tasto dell’autostima. Per due motivi: il primo, per allontanare la delusione per la mancata vittoria dello scudetto, c’è chi dentro il gruppo ha accusato più di altri il colpo. Il secondo motivo: le sfide con Bayern e Barcellona hanno mostrato agli stessi giocatori una volta di più che non è giusto temere nessuno, che aveva ragione Mkhitaryan quando a gennaio parlava di “ingiocabili” se tutti girano al loro livello abituale" rivela La Gazzetta dello Sport.

Dopo la seduta video, la squadra è scesa in campo per un’ora e mezza di allenamento sotto lo sguardo vigile dei dirigenti. Non è mancato anche il supporto della società: prima i ringraziamenti per l’impegno mostrato in campionato, poi la promessa di un premio complessivo da 10 milioni di euro in caso di trionfo. Un ulteriore stimolo in una finale che manca all’Inter da quindici anni, da quando José Mourinho portò a casa la Champions League nella storica notte del 22 maggio 2010.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)