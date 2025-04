"Simone Inzaghi ha la faccia rilassata di chi ha evitato l’imprevisto sotto forma di Cagliari. Ora sì che può rilassarsi e pensare solo al (turbolento) ospite in arrivo mercoledì dalla Baviera. Eppure, poteva complicarsi anche questo weekend con quel gol in solitaria di Piccoli che aveva riaperto l’ennesima gara chiusa in apparenza: mentre svolazzavano i fantasmi di Parma, stavolta la squadra di Inzaghi è subito tornata in sé. Anzi, è come se il tecnico sia riuscito abilmente a giocare due mani di poker sullo stesso tavolo: una per il +6 temporaneo sul Napoli e una per risparmiare energia in attesa del Bayern. I rimproveri vari per ogni scatto superfluo dei suoi nel finale dimostrano che, evidentemente, c’era già Kompany conficcato in testa", analizza La Gazzetta dello Sport.