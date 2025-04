L'anno successivo l'Inter perde lo scudetto col Milan e prova a concentrarsi sulla CL. Girone di ferro contro Bayern e Barcellona ma la squadra di Inzaghi avanza fino a Istanbul. Finale contro il City del 2023. "Perde ma non ne esce sconfitta, tant’è che lo scudetto dell’anno seguente sarà figlio di quella notte. L’Europa si accorge di questa squadra. Lo scorso anno è arrivata una sola sconfitta: 2-1 in casa dell’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi, con un gol subito all’87’ e l’uscita di scena ai rigori. È l’epilogo di una Champions in cui l’Inter ormai va con il pilota automatico, almeno nella fase a gironi: anche questo è segnale di status acquisito. Idem quest’anno. Inzaghi ha preso una squadra che non superava i gironi nemmeno dannandosi e l’ha trasformata in una che può permettersi di dare riposo ai titolari e raccogliere un pareggio (0-0 in casa del City a settembre), un ko (1-0 a Leverkusen viziato da un errore arbitrale) e nove vittorie. L’ultima in casa del Bayern, se confermata al ritorno, è un timbro sullo status dell’Inter", si legge nello stesso articolo.