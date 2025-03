Avanti insieme, ancora, per provare a conquistare nuovi trofei e scrivere nuove pagine di storia. Simone Inzaghi e l'Inter , un binomio destinato a durare nel tempo: il tecnico ha più volte manifestato la sua intenzione di rimanere a Milano, desiderio condiviso anche dalla dirigenza. Per questo motivo le parti a breve discuteranno i termini del rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Così scrive il Corriere dello Sport: "Una nuova reciproca promessa d'amore, il quarto rinnovo in quattro anni, con l'obiettivo di continuare ancora insieme. A prescindere da come andrà a finire la volata conclusiva di questa stagione, Simone Inzaghi e l'Inter vogliono proseguire il matrimonio che li vede assieme ormai dall'estate 2021".

La stima del club

"Quella attuale è la quarta stagione di Inzaghi alla guida dell'Inter e con lui in panchina nell'albo d'oro interista svetta il titolo della seconda stella, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane in attesa di vedere come andrà a finire l'annata in corso con ancora tre competizioni da giocarsi. In particolar modo nelle ultime due stagioni erano risuonate certe sirene dall'Inghilterra e il suo nome era stato accostato alla Premier League, il gotha del calcio europeo, anche in virtù dell'ottimo calcio sfoderato dalla sua Inter. Sul prolungamento del contratto con la società, che attualmente scade a giugno 2026, Marotta non ha lasciato trasparire alcun dubbio".