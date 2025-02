Inter, Inzaghi ritrova Dumfries-Dimarco: dilemma Thuram, la situazione

Nel frattempo, Inzaghi può contare sul ritorno di Dumfries e Dimarco, entrambi assenti nella gara di lunedì per motivi differenti: il primo per squalifica e il secondo per febbre. Dimarco, che aveva iniziato in panchina nella partita del Franchi a causa dell’influenza, entrò in campo dopo i due gol di Kean e fu protagonista in negativo con un retropassaggio sul secondo gol subito. Adesso il mancino milanese è in forma e riprenderà il suo ruolo sulla corsia sinistra, mentre Dumfries tornerà a operare sulla destra. L’olandese, che in questo avvio di 2025 ha già segnato 5 gol, conta in totale 8 in stagione, eguagliando il record registrato con il PSV nella stagione 2019-ìì/20.