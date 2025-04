Come evidenzia Tuttosport, i numeri parlano chiaro: con una media punti di 1,86 a partita in Champions, che sale a 1,98 limitandosi alle 41 gare disputate con l’Inter, Inzaghi si colloca tra i migliori tecnici del torneo. Soltanto cinque allenatori con almeno 25 presenze nella competizione vantano medie superiori: Guardiola (2,1), Ancelotti (2,17), Nagelsmann (2,27 in 26 partite), Klopp (2,13 in 31) e Tuchel (1,97 in 38).