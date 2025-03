Inter ancora in corsa su tutto: ecco cosa c’è dietro il ‘3’ di Inzaghi

L'Inter è una delle quattro squadre - insieme a Real Madrid, Atletico e Barcellona - in corsa per il Triplete e già questo dà la dimensione dell'annata dei nerazzurri, che appaiono meno performanti rispetto ad un anno fa ma che, ad oggi, sono ancora in corsa per tutto. "Momento studiato, non occasionale. Momento che il mondo nerazzurro vive con convinzione, con orgoglio, ma pure con un pizzico di leggerezza: non fosse così, Inzaghi non avrebbe volutamente “giocato” sul tema a Rotterdam. Ma una cosa è lampante anche ai più distratti: la testa è sintonizzata sulle frequenze giuste. Ora è il momento di ritrovare le gambe, che sono affaticate. E lo sono perché la gestione di alcuni reparti non è stata possibile, per via degli infortuni. Inzaghi però da questo punto di vista non molla. L’utilizzo di Asllani e Zielinski in Olanda, lasciando a riposo Calhanoglu e Mkhitaryan, dà la dimensione esatta di quel che dovrà inevitabilmente essere anche nelle prossime settimane. Molte partite, anche quelle importanti di campionato, saranno giocate dalle seconde linee. L’obiettivo è duplice: risparmiare minuti a chi ne ha accumulati tanti e far crescere la fiducia di chi lavora dietro. No sorprese E i segnali sono giusti", aggiunge la Rosea.