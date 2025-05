L'Inter si è conquistata la finale di Champions League, la seconda in tre anni. "Ma non è da una coppa che si giudica una grande squadra", scrive Il Giornale spiegando che "Una finale di Champions League può dare il senso più profondo, compiuto a una stagione. A prescindere dall’esito. Vale sempre, a maggior ragione per la cavalcata di questa Inter sugellata dalla nota epica contro il Barcellona. Eliminando la seconda potenza dopo il Bayern. Nella narrazione superiori all'Inter ma solo nelle individualità e non nella solidità della squadra sublimata dai recuperi di Thuram e Dumfries. Un'organizzazione che ha un nome e cognome, Simone Inzaghi. Due finali di Coppa Campioni in tre stagioni lo inseriscono di diritto nell'élite degli allenatori. Ha già vinto anche senza scrivere il nome nell'albo d'oro. Non ce ne voglia Conte", si legge.