"... L’Inter è ripartita con altro piglio. Nei primi cinque minuti della ripresa ha tenuto di più il pallone, si è “alzata”. Bastoni ha costretto Urbig a un grande intervento sul primo palo. Un vento nuovo, favorevole, la sospingeva, ma è bastato dimenticarsi di Kane in area sulla destra, lasciare che fosse Dimarco a contrastarlo, per andare sotto. Troppo lasca la marcatura di “Dimash”, e del resto non è questo il suo mestiere: destro da biliardo di Kane e 0-1. L’Inter si è scossa, ha reagito con orgoglio e furore, e ha ricacciato giù il Bayern con due corner. Sul primo, di Dimarco, Lautaro, palla a terra, ha fulminato Urbig. Sul secondo, di Calhanoglu, Pavard di testa è svettato su Kim e ha incornato in rete. A seguire, due o tre minuti di alta marea nerazzurra, con Darmian vicino al 3-1. Tutto fatto? Per carità, non sarebbe stato da Inter, squadra che per genetica ama il brivido. L’ingresso di Gnabry ha scombussolato l’asse difensivo di Simone Inzaghi, l’ala tedesca ha seminato subbuglio".