L'attesa è finita, tra poche ore Inter e Juve scenderanno in campo in quella che qualcuno ha definito la "partita più grande di tutti in Italia". Inzaghi e Motta tendono verso un calcio fluido, ma stasera vince il contropiede. "Thiago ha paura di concedere il campo aperto ai velocisti dell’Inter e sinora è stato premiato quando Vlahovic ha trovato il respiro giusto per essere lanciato o per mandare in porta Kalulu. Simone ha parlato del possesso palla esercitato dalla Juve, di solito ai limiti della propria area: media del 63,3% e dato record della Serie A nelle prime otto giornate. Teme di cadere in trappola e di essere infilato senza riuscire a sfondare. Un solo gol incassato e su rigore, sette clean sheet, miglior difesa nei cinque campionati top d’Europa", sottolinea il Corriere dello Sport.