"Numeri, ma non solo numeri. Perché il calcio non sarà una scienza esatta, però la proporzione tra investimenti e risultati trova sovente riscontro. Tutta un’altra Inter-Juve, dunque? Fino a un certo punto. Perché l’Inter nelle ultime stagioni ha saputo invertire una tendenza epocale, con l’abilità dei colpi a parametro zero (da Calhanoglu a Thuram) e con la pazienza che richiede la valorizzazione dei giovani acquistati (Lautaro Martinez) o cresciuti in casa (Dimarco). E così sta facendo, oggi, la Juventus. Che per avviare un ciclo e provare a ribaltare le gerarchie domestiche ha messo mano in maniera radicale al proprio assetto. Una strada irta, ma ben chiara davanti agli occhi, attraverso la quale il club bianconero confida presto di tornare a vivere... tutta un’altra Inter-Juve rispetto a quella attuale".