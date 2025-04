La valutazione del Lecce

"Il nuovo Mirko Vucinic, come l'avevano ribattezzato in Salento, è un centravanti moderno: segna ma sa anche dialogare coi compagni e fa reparto da solo. Doti che gli permettono sia di fungere da perno centrale in un attacco a tre sia di giostrare in culla con un'altra punta. Motivo per cui nello scorso gennaio il Milan aveva provato a prenderlo. Niente da fare. Il dg leccese Pantaleo Corvino ha alzato il muro, dichiarandolo incedibile. Non a caso ha respinto al mittente pure una sostanziosa offerta arrivata dal Betis Siviglia (15 milioni). Nelle ultime settimane in più di un'occasione gli scout della Vecchia Signora e quelli interisti sono stati pizzicati sugli spalti delle gare dove giocava la squadra di Giampaolo. Fari puntati ovviamente su Krstovic. Per strapparlo alla società del presidente Sticchi Damiani servono 25 milioni. Cifra trattabile a 20 più bonus, a meno che i giallorossi non retrocedano. Nel malaugurato caso di discesa in Serie B il potere contrattuale dei salentini si ridurrebbe e pure di parecchio. Tradotto: il prezzo del cartellino del centravanti a quel punto sarebbe destinato a scendere in maniera sensibile. Tempo al tempo. [...] Attenzione pure al Napoli che sabato farà osservare dal vivo Krstovic in occasione della gara al Via del Mare contro il Como. Il segnale di come un po' tutte le big nostrane abbiano acceso i radar sul numero 9 leccese".