"Il resto della stagione non si è poi rivelato altrettanto soddisfacente per l’ex Napoli ma, oggi che la grande sfida si avvicina al ritorno a San Siro, per la prima volta nella sera degli innamorati, è proprio Zielinski a far dormire sonni tranquilli a Cristian Chivu, per quanto riguarda le scelte a centrocampo, di una formazione che sembra abbastanza decisa, a partire dalla ThuLa in attacco. Il tecnico nerazzurro ha festeggiato in settimana non solo i compleanni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, ma soprattutto i rispettivi recuperi. Entrambi sono abili e arruolabili per la gara con la Juve, ma non è per nulla scontato che siano destinati a partire da titolari".