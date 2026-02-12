Piotr Zielinski è fra gli uomini più in forma dell'Inter e Cristian Chivu dorme sonni tranquilli anche in vista della partita contro la Juventus, partita che tra l'altro al polacco porta discretamente bene:
Inter-Juventus porta bene a Zielinski: ora Piotr fa dormire sonni tranquilli a Chivu
"Inter-Juventus porta bene a Piotr Zielinski. Nello scorso campionato, il centrocampista polacco fu tra i tanti protagonisti di un derby d’Italia pirotecnico, concluso sul risultato di 4-4 anche grazie a una sua doppietta su calcio di rigore".
"Il resto della stagione non si è poi rivelato altrettanto soddisfacente per l’ex Napoli ma, oggi che la grande sfida si avvicina al ritorno a San Siro, per la prima volta nella sera degli innamorati, è proprio Zielinski a far dormire sonni tranquilli a Cristian Chivu, per quanto riguarda le scelte a centrocampo, di una formazione che sembra abbastanza decisa, a partire dalla ThuLa in attacco. Il tecnico nerazzurro ha festeggiato in settimana non solo i compleanni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, ma soprattutto i rispettivi recuperi. Entrambi sono abili e arruolabili per la gara con la Juve, ma non è per nulla scontato che siano destinati a partire da titolari".
(Fonte: Tuttosport)
