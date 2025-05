La sua parabola ha del paradossale: dopo aver strappato lo scudetto dalle maglie dell’Inter, ora può fare altrettanto con la Champions. Il georgiano è un’ala sinistra che gioca spesso a piede invertito, sfruttando il destro per rientrare e calciare, ma capace anche di sorprendere col sinistro. Ne è un esempio lampante il gol all’Aston Villa nei quarti, quando Kvara, dopo un doppio movimento, ha trafitto il portiere con un sinistro secco. La sua alternanza tra destro e sinistro, unita al dribbling imprevedibile, lo rende illeggibile per molti difensori.

L’Inter lo conosce bene, in particolare Pavard: il francese lo ha affrontato già tre volte ai tempi del Napoli, con risultati tutto sommato equilibrati (due pareggi e una vittoria nerazzurra, in Supercoppa italiana a Riad). In quella occasione Kvara non incise, mentre Pavard servì l’assist decisivo a Lautaro. Ma da allora molto è cambiato: con Luis Enrique il georgiano è cresciuto anche dal punto di vista del lavoro difensivo, diventando il primo a pressare per recuperare palla. Un sacrificio necessario nelle squadre del tecnico spagnolo, dove la disponibilità al pressing è la chiave di sopravvivenza.