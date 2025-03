Inter, l’altra faccia della sosta: in tre si stanno ricaricando per il nuovo sprint

L'apprensione c'è sempre quando mandi in giro per il mondo diversi giocatori. All'Inter sono ormai abituati, perché Appiano Gentile si svuota puntualmente in occasione della sosta per le nazionali. Alcuni, però, hanno il privilegio di sfruttarla per recuperare le energie in vista del nuovo sprint di stagione. E' il caso principalmente di chi ormai ha rinunciato agli impegni con la nazionale, pur essendo importantissimo per il club. Lo sottolinea TuttoSport di oggi: