Angelo Gregucci, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di quanto avvenuto in Lazio-Inter di ieri sera all'Olimpico. Queste le sue considerazioni: “L’Inter ha saputo sacrificarsi nel momento di difficoltà, ovvero nella prima mezz’ora di gara. La loro forza non è in discussione, ovviamente. Al netto delle loro qualità e dei loro atteggiamenti, hanno una caratteristica: la convinzione di essere una grande squadra. E queste ti ammazzano quando annusano le difficoltà dell’avversario. Una volta aperta la partita, ha dilagato”.

“La Lazio ieri non ha fatto male in avvio, ha anche avuto più opportunità. Gli ultimi del primo tempo e i primi del secondo sono fatali per le partite e lì la Lazio è uscita completamente dalla partita. Perché? Non abbiamo riconosciuto la qualità della squadra avversaria e poi ha grandinato. E’ la prima volta che succede, la risposta non è stata performante. Non va dimenticata la gara di ieri, bisogna ricordarla per crescere ancora. Bisogna lavorare sempre tutti insieme, perché se ci si allunga si va incontro a brutte botte. La sconfitta interna più grande della storia sta li a testimoniarlo. Presunzione? Non credo, è una questione di mera maturità”.