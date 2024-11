Inter, missione continuità per Lautaro: ora tocca ad Inzaghi gestire il Toro

Il Toro riscrive la storia con l'Argentina e vuole tornare ad essere decisivo con i nerazzurri: forze da dosare in vista di Verona e Lipsia

Il centravanti di Bahia Blanca è ormai una certezza per il ct Scaloni, che gli ha affidato stabilmente le chiavi dell’attacco argentino. Nel 2024, Lautaro ha messo a segno 11 gol in 16 partite, confermandosi anche capocannoniere della Coppa America vinta in estate.