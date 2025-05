Inter, Lautaro carico. “Quando ieri è entrato nella palestra della Pinetina…”

"Il capitano, dopo aver saltato i match contro Torino, Lazio e Como per la gestione post Barcellona, è tornato a regolare disposizione. Anzi, entrando nella palestra de La Pinetina, ha fatto chiari cenni di come si senta al top, poi dichiarandolo esplicitamente: "Sono al 100%". Più che pronto, insomma. El Toro dovrà guidare la sua Inter nel super impegno di sabato, quello in cui dimenticare la delusione per lo scudetto mancato e quello in cui versare in campo tutta l'esperienza accumulata con la finale di Champions League persa due anni fa contro il Manchester City".