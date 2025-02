Già priva di Zalewski e Carlos Augusto, l’Inter ha dovuto riorganizzarsi mentre la Lazio provava ad approfittarne con rapide verticalizzazioni. Martinez ha dovuto mettersi in evidenza, prima grazie a un intervento decisivo di Bisseck su Dia, poi deviando in angolo un insidioso diagonale di Isaksen. Fino al lampo di Arnautovic, i nerazzurri non avevano ancora impensierito Mandas.

La serata dei biancocelesti sembrava destinata a concludersi senza gioie, come dimostrato dal tiro di Pedro deviato da Bisseck: la palla, dopo aver colpito la traversa, è rimbalzata fuori senza fortuna per la Lazio.

L’infortunio di Darmian rappresenta una nuova difficoltà in un momento in cui ogni giocatore è cruciale, e per la semifinale di andata contro il Milan mancherà anche Asllani, squalificato. Ma ci sarà tempo per pensarci.