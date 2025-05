Inter-Lazio, dilemma Inzaghi verso la Champions: “Mai avrebbe voluto…”

"Ora, proprio la Lazio, rappresenta l’ultima possibilità per riacciuffare uno scudetto che sembrava perso. Un labirinto di emozioni e di pensieri. Un vero romanzo, perché si tratta della squadra della sua vita, ventidue anni filati tra campo e panchina a Roma, dove torna spesso, anche per tagliarsi i capelli dal solito barbiere della Collina Fleming, perché le radici non si dimenticano. Dalla Capitale, a fine mese, partiranno tanti suoi amici per andarlo a sostenere nella notte più importante della carriera, di fronte al Psg di Luis Enrique. Ora, invece, deve battere Baroni e Lotito, il suo ex presidente, in corsa per la Champions".