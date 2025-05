In vista della partita contro la Lazio, Simone Inzaghi potrebbe schierare una formazione più equilibrata tra titolari e riserve, a differenza delle rotazioni viste contro Verona e Torino. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è ipotizzabile il ritorno in regia da titolare di Calhanoglu, che contro i granata ha giocato uno spezzone nel finale a risultato acquisito.

"Qualche indicazione in più potrebbe arrivare dall’allenamento mattutino di oggi, dove è atteso ad Appiano anche Dumfries che ieri era in permesso per motivi personali. Infine, aspettando la Lazio a Milano, qualche interista ha scelto di fare il percorso contrario sbarcando nella Capitale. Dopo la presenza dei giorni scorsi di Bastoni, Correa e Barella agli Internazionali d’Italia, ieri a Roma per il tennis si è visto il ds Ausilio che ha voluto assistere al successo di Alcaraz su Draper".