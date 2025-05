È fissata per domani in casa Inter la ripresa per cominciare a preparare la prossima gara di campionato a San Siro contro la Lazio. E la speranza, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, è quella di poter recuperare qualche pedina dall'infermeria: "Contro la Lazio, Inzaghi non potrà contare su tutte le forze a disposizione. In infermeria, infatti, ci sono ancora Lautaro, Mkhitaryan, Pavard e Frattesi, vale a dire tre potenziali titolari per il Psg e la principale arma tattica.