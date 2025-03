L'edizione odierna de Il Giorno punta l'attenzione sui tanti infortuni in casa Inter, soprattutto sugli esterni. L'ultimo, in ordine di tempo, quello di Dimarco, priva Simone Inzaghi di un giocatore fondamentale:

"Sembra quasi una nuova legge di Murphy: se qualcuno si può infortunare, sarà nel reparto in cui sei già in emergenza. Così accade all’Inter, dove le preoccupazioni per le condizioni di Federico Dimarco si sono tramutate ieri in realtà: risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, serve un miracolo per vederlo in campo già il 16 marzo contro l’Atalanta".