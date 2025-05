"L'Inter ha cavalcato l'onda lunga della Champions e il turnover integrale saggiamente operato da Inzaghi in modo da evitare la sbornia post-Barcellona. Contro il Torino si è vista una squadra serena. Non era scontato. Un gruppo immaturo avrebbe potuto prenderla alla leggera, dando per perso lo scudetto, e uscirne sconfitto, ma avrebbe interrotto il flusso positivo. Ora l'Inter ci può viaggiare sopra, dentro, lasciandosi spingere da un'energia che non va prodotta con la fatica. Non più. Cambia anche il programma dei nerazzurri dato che il titolo è tornato a essere un'opzione: diversi titolari, tra cui Thuram, torneranno dall'inizio già contro la Lazio, mentre per Lautaro bisognerà attendere Como. Fino a mercoledì (l'orario delle partite di domenica sarà ufficiale oggi) saranno di riposo dato che Inzaghi ha concesso tre giorni di stop. Un'ottima strategia perché più l'Inter si dimostra quasi disinteressata allo scudet-to, più possibilità ha di appesantire il Napoli", aggiunge il quotidiano.