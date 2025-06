17 presenze e 1 gol alla prima stagione in Serie A e subito ha messo in luce il suo talento. Giovanni Leoni, difensore classe 2006, ha già attirato su di sé l'interesse delle big italiane a suon di prestazioni convincenti.

Non è una novità, dunque, che Inter, Milan e Juve ma non solo abbiano cerchiato il suo nome in questo mercato anche se il Parma è pronto ad alzare il tiro sperando in un'eventuale asta al rialzo.