L'Inter e Giovanni Leoni, un apprezzamento che risale già alla scorsa estate e che è tornato prepotentemente di moda quest'anno, dopo la positiva stagione del difensore centrale classe 2006 in Serie A con la maglia del Parma. Il Corriere dello Sport spiega quali differenze ci sono ora: "Tornando a Leoni e al lavoro "diplomatico" in corso, per non farsi bruciare dal Milan, la dirigenza nerazzurra vuole sfruttare il canale preferenziale che esiste già da tempo e che, a breve, dovrebbe portare in nerazzurro Bonny (la richiesta di informazioni dello Stoccarda non preoccupa): manca davvero poco per la fumata bianca.