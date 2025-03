Prima Thuram, poi Lautaro, ora finalmente Inzaghi ha entrambi in condizione. Inzaghi ha la ThuLa al massimo per il finale di stagione e per tutti gli obiettivi per cui corre l'Inter.

"Lì davanti fanno tutto loro. Lautaro e Thuram quest’anno stanno andando a braccetto: l’argentino ha segnato 18 gol stagionali, il francese 16. In campionato il Toro sta rosicchiando piano piano il divario con l'amico a cui ogni tanto rifila qualche multa per i ritardi: col gol all’Atalanta si è portato a -2 da Marcus, che quando c’è da correre macina qualche chilometro in più del capitano nerazzurro. In Champions, ad esempio, la media di chilometri a partita percorsa dal figlio di Lilian è di 4,8, mentre quella del Toro è di 4,4. Quest'anno Lautaro gioca in modo diverso, da costruttore. Contro l'Atalanta ha mandato in porta Thuram con un filtrante. A inizio anno ha faticato per via di un'estate piena di impegni: prima lo scudetto della stella, poi la Coppa America vinta da capocannoniere. Il rendimento ne ha risentito. Ora è tornato per pungere. Come corre lui, pochi", scrive La Gazzetta dello Sport.