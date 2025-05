"Novanta minuti nella bolgia di San Siro, partendo da un 3-3 che vale come uno 0-0. Grazie al coraggio con cui si è presentata in campo a Barcellona, l’Inter si è regalata il privilegio di giocarsi l’accesso alla finale in gara secca, nel campo per niente neutro del Meazza, che vibrerà, urlerà e pulserà nel tentativo di spingere la squadra di Inzaghi dove è già stata due anni fa e dove ferocemente vuole tornare".