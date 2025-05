Uno dei punti forti dell'Inter è la straordinaria prolificità offensiva. Un dato più di tutti, conferma l'incredibile facilità con cui i nerazzurri vanno in gol. Tutti i 21 giocatori di movimento hanno segnato almeno un gol nelle varie competizioni. In Serie A sono 19 i marcatori, record assoluto nella storia del club, con Pavard e Acerbi a completare il quadro grazie alle loro reti in Champions League .

"Questa peculiarità evidenzia una volta di più la bontà del sistema di gioco voluto da Simone Inzaghi, che premia tutti gli elementi della rosa grazie a meccanismi ormai rodati nel corso del quadriennio del tecnico piacentino a Milano. Nonostante il calendario fittissimo fin dallo scorso agosto, quella interista si è rivelata una macchina da gol in ogni torneo, in grado di mettere assieme 110 reti in 56 match con una media di quasi 2 gol a partita (1,96 per l’esattezza). E sono già quattro i giocatori che sono andati in doppia cifra, con il solito Lautaro alla guida (22 reti) seguito da Thuram, Calhanoglu e Dumfries", sottolinea il Corriere dello Sport.