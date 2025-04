"E poi è presente una seconda etichetta sul fondo della maglia con la scritta «Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi». La divisa sarà inoltre disponibile nella versione custom «Rossi 46», l’unica con una speciale trama ad arricchire il numero che richiama il circuito di motociclismo. È in vendita da ieri negli store dell’Inter, ha già fatto registrare grande interesse e curiosità, oltre che un grande impatto mediatico in tutto il mondo. È la prima volta in questa stagione che l’Inter scende in campo con una maglia speciale: negli anni scorsi si ricorda quella delle tartarughe Ninja e quella dedicata ai Transformers. A Inzaghi non resta che spingere come Valentino".