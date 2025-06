"Nicolò Barella s’è palesato in zona mista poco prima della mezzanotte con un giacchino nero e un volto stanco fiaccato dall’amarezza, segnato dalla seconda cicatrice della sua carriera sportiva: un’altra finale di Champions persa. Il 23 nerazzurro, solitamente uno degli ultimi a mollare, ieri è stato tra i più deludenti. A un certo punto, nella ripresa, ha sparato in curva un destro da fuori area. Una cosa non da lui. Ai tifosi ha chiesto di «non abbandonare la squadra», anche dopo un ko che ti segna a vita e ti fa capire come convivere con delusioni sportive così marcate", si legge su La Gazzetta dello Sport.