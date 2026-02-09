FC Inter 1908
Inter maratoneta senza fiatone. Chivu soddisfatto: difesa di ferro e davanti valzer di punte

L'Inter travolge anche il Sassuolo e vola a +8 sul Milan. L'attacco gira a dispetto degli interpreti e la difesa è sempre più blindata
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter travolge anche il Sassuolo e vola a +8 sul Milan. L'attacco gira a dispetto degli interpreti e la difesa è sempre più blindata.

"Nessun segno di cedimento. Fiatone? Nemmeno accennato. I muscoli reggono e la testa aiuta ogni singola fibra. L’Inter è un maratoneta che non lascia niente per strada, che continua a fare bottino pieno e che dal derby perso del 23 novembre non ha più subìto sconfitte, solo vittorie e un pareggio, contro il Napoli. Punta al traguardo (ma Cristian Chivu continua a non nominare mai lo scudetto) e si lascia alle spalle il Milan, al momento a -8. L’Inter continua a segnare (tanto) e a non prendere gol: è la squadra che ha vinto più gare con annesso clean sheet nei cinque maggiori campionati europei ovvero 13, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra del continente", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Il ritratto della soddisfazione in nero e azzurro ha il volto serio e sereno di Chivu. Si gira da un lato e vede una difesa di ferro ma che sa anche andare in gol (ieri la prima gioia di Akanji e per Bisseck la seconda rete in 13 presenze in A), si volta dal lato opposto e vede un attacco con cui può continuare il valzer delle punte; ha lodato tutti i suoi quattro tenori lì davanti, ha apprezzato il cinismo e la maturità di chiunque", chiude il quotidiano.

