“I tifosi, smarriti, si chiedono: basterà un curriculum di tredici partite in A con tre vittorie per guidare una squadra finalista di Champions? Marotta pensa di sì ed è convinto che una società solida alle spalle sia uno scudo più che sufficiente per un tecnico con poca esperienza e relativo carisma (specie per un palcoscenico esigente come San Siro). Cristian firmerà un contratto di due anni, non è ancora stata decisa l’entità dello stipendio. Conoscerà i nuovi giocatori lunedì alla ripresa degli allenamenti, 48 ore prima della partenza per il mondiale americano”, scrive il Corriere della Sera.