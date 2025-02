"Pericolo olandese per l’Inter, l’ultima italiana rimasta in corsa per la Champions. Addio Milan, Juve e Atalanta e niente derby, un’eventualità possibile se bianconeri o rossoneri fossero andati avanti. Pericolo olandese che non avremmo mai immaginato di sottolineare prima del sorteggio degli ottavi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.