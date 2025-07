"Nome nuovo per la difesa dell’Inter. Potrebbe partire Bisseck, ma potrebbe arrivare De Winter. Il Genoa chiede 30 milioni. L’asso nella manica per abbassare le pretese dei Grifoni. Il giovane argentino si trasferirebbe in Liguria in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto, ma con contro-opzione in favore dei nerazzurri", racconta il Messaggero in edicola oggi.