Fabio Alampi Redattore 4 maggio 2025 (modifica il 4 maggio 2025 | 12:57)

Vittoria di misura per l'Inter, che batte il Verona per 1-0 lasciando a riposo tutti i titolari in vista del decisivo match di Champions League contro il Barcellona.

Un aspetto sottolineato da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, riguarda i frutti del mercato nerazzurro: "Altra riflessione la imporrà il bilancio di mercato. Ieri Taremi era riserva nella squadra delle riserve e Zielinski è stato ancora tra i peggiori, nel giorno in cui Raspadori, che ha iniziato la stagione da rincalzo, ha segnato un altro gol decisivo, come quelli che ha firmato McTominay, l'uomo scudetto arrivato dal mercato, come Buongiorno, pilastro della miglior difesa del campionato. Ma per gli esami di coscienza, ci sarà tempo e modo".