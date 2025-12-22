al 28 dicembre al 28 gennaio: un mese per capire cosa davvero è l'Inter di Chivu e a cosa potrà aspirare in questa stagione

Marco Macca Redattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 12:02)

Dal 28 dicembre al 28 gennaio: un mese per capire cosa davvero è l'Inter di Chivu e a cosa potrà aspirare in questa stagione. Come scrive Il Giornale oggi, infatti, nelle prossime settimane i nerazzurri affronteranno molte partite difficili, ravvicinate e potenzialmente decisive:

"Dall’Atalanta, una vitamina per l’Inter in questi ultimi anni, alla trasferta di Dortmund, nella prevedibile bolgia dell’ultimo turno di Champions. Dal 28 dicembre al 28 gennaio: un mese esatto per 9 partite che molto diranno dell’Inter e non solo perché giusto a metà, l’11 gennaio, il girone di ritorno comincerà proprio dalla sfida col Napoli. Mezzo scudetto può passare da quella partita e i precedenti recenti agitano il sonno del mondo nerazzurro. Chivu lo sa. Quello degli scontri diretti è un problema da risolvere in fretta".

"Intanto, già domenica prossima sarà importante per lui continuare il filotto costruito da Inzaghi, che aveva vinto tutte le ultime 8 partite giocate contro l’Atalanta. Gennaio come mese della verità, per capire se nelle due ultime partite del girone di Champions, anche quest’anno l’Inter conquista un posto al tavolo del G8. Con l’Arsenal a San Siro non sarà semplice, ma in casa del Borussia può essere molto più difficile".

(Fonte: Il Giornale)