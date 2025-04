Seconda semifinale di Champions in tre anni (nel mezzo, un cambio di proprietà), con ricavi stimati in 113,5 milioni (nel 2023, l’anno della finale persa col City, furono 101,2). Stavolta si gioca su tre tavoli: oltre al percorso europeo, Inzaghi è primo in campionato a +3 sul Napoli a sei giornate dalla fine e in semifinale di Coppa Italia, mercoledì il ritorno col Milan in uno stadio per quattro quinti nerazzurro: si ripartirà dall’1-1. Le prossime sei partite indirizzeranno la stagione. Quella di Pasqua con il Bologna, secondo il presidente Marotta, è «la gara più importante dell’anno. Ci giochiamo una fetta di campionato».