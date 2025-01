"La miglior difesa sarà anche l’attacco, come diceva qualcuno, ma anche quei tre davanti a Sommer non scherzano. Perché i conti si fanno presto: a 90 minuti dal gong di questo mini-campionato d’Europa chiamato Champions, Nordi Mukiele del Bayer Leverkusen se ne sta solo soletto nei tabellini delle partite dell’Inter, è l’unico giocatore ad aver segnato un gol ai nerazzurri. Tutti gli altri, da sua maestà Haaland al povero Birmancevic dello Sparta, che ieri ci ha provato un paio di volte andando a sbattere in entrambi i casi su Sommer, di fronte all’Inter girano a vuoto. E allora eccola qui la vera benzina per farsi strada tra le migliori e puntare agli ottavi diretti. La difesa d’acciaio non segna, ma conserva e ottimizza quanto fatto lì davanti da Lautaro e colleghi. Come succedeva un anno fa, quando l’Inter viaggiava a tutta verso lo scudetto della seconda stella: con lo spirito e la tensione sempre al massimo, i tre centrali nerazzurri alzavano un muro quasi imperforabile e scoraggiavano gli avversari", scrive La Gazzetta dello Sport.