"La Francia porterà tra campo, panchina e tribuna ben sei calciatori, due interisti e quattro rossoneri. Da una parte ci sarà Pavard, in odore di titolarità per la terza volta consecutiva, dopo ritorno con il Bayern e match di Pasqua a Bologna, ma non Thuram: l’attaccante è ancora alle prese con l’affaticamento agli adduttori della coscia sinistra che gli ha già impedito di partecipare alla trasferta al Dall’Ara. Nel Milan, la colonia è rappresentata da tre nazionali della Bleu: il portiere Maignan, il terzino Theo Hernandez e il centrocampista Fofana, tutti titolari. In panchina, invece, l’ultimo francese arrivato a Milanello, Bondo. Curioso come Thuram sia nato in Italia (Parma) e abbia cittadinanza pure della Guadalupa come il padre Lilian, ex Parma e Juve, mentre Maignan abbia origini della Guyana francese, Fofana del Mali e Bondo della Repubblica democratica del Congo. Le bandierine, insomma, potrebbero anche essere più delle 19 (20 con l’Italia). Dopo la Francia, è l’Inghilterra il paese più rappresentato, ma solamente da una squadra: il Milan ha infatti addirittura quattro giocatori di Sua Maestà, Tomori, Walker, Loftus-Cheek e Abraham".