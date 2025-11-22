"Il derby gelato di domani sta già dentro alla leggendaria storia di questa partita: segnerà, infatti, l’incasso più alto di sempre in Serie A . Mai prima d’ora si era sfondata la quota iperbolica di 8 milioni e, secondo i calcoli interisti, stavolta si andrà ben oltre. In ogni caso, diventerà polvere il primato precedente registrato nella stessa identica partita della scorsa stagione. L’ultima sfida al Diavolo con i nerazzurri in casa, 22 settembre 2024, aveva portato a un incasso da 7.626.430 euro. Non sarà più una vertigine dopo questa volta: come da tradizione, allo stadio non ci sarà spazio per uno spillo e il sold out sarà realizzato con oltre il 90% dei posti riservati ai tifosi più fidelizzati , tra abbonati e soci Inter Club. Restringendo lo sguardo (e il salvadanaio) al solo campionato, al terzo posto di ogni epoca slitterà l’Inter-Juventus pre-Covid: era il 6 ottobre 2019 e a San Siro 6.620.976 euro. Ovvio che per le partite europee, senza posto in abbonamento, il botteghino sorrida ancora di più: il record totale è quello dell’ultima semifinale di Champions, Inter-Barcellona del 6 maggio, in cui l’incasso arrivò a 14.675.293 euro, oltre al mitologico euroderby di due stagioni prima che toccò i 12,5", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Dentro San Siro legends sparse e di varie epoche, ospitate dal club di casa (da Samuel a Cambiasso, da Berti a Zenga), fuori invece la solita valanga di spettatori nelle televisioni di mezzo mondo. La partita sarà trasmessa in oltre 200 Paesi grazie a 30 broadcaster autorizzati. Da quando i tifosi sono tornati a cantare, abbandonando lo sciopero di inizio stagione sull’onda dell’inchiesta “Doppia Curva”, non è stata ancora preparato un colpo d’occhio vecchio stile in curva Nord, e questo derby non farà eccezione. I nerazzurri saranno tutti dietro al neonato striscione “Secondo anello verde Milano”, autorizzato dalla pubblica sicurezza al posto di quelli dei gruppi storici, ma nessuno ha fatto arrivare richieste alle autorità per coreografie vere e proprie. La sensazione è che anche la Curva sud milanista non farà nulla di teatrale: al massimo, qualche cartoncino rosso e nero prima dell’inizio della partita. Per parte interista, a rendere speciale l’atmosfera, una coreografia “ufficiale”, direttamente organizzata dal Club, che coinvolgerà Primo e Secondo Anello Arancio. Intanto, proprio ieri, in Prefettura a Milano si è tenuto un incontro voluto dal prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza del procuratore Marcello Viola, del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e dei presidenti di Inter e Milan Beppe Marotta e Paolo Scaroni: dalla tavola rotonda sarebbero emersi miglioramenti possibili nel “governo” dello stadio dopo “Doppia Curva”, dalla gestione di biglietti nominali alla revoca di abbonamenti ad ultras nelle black list, dal prossimo riconoscimento facciale ai tornelli a una sensibilizzazione sui dipendenti affinché evitino contatti impropri", aggiunge il quotidiano.