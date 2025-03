Il giorno dopo Inter-Monza e Lecce-Milan, dalle colonne della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti analizza le gare delle due milanesi che hanno vinto in rimonta. "Servono due secchiate d’acqua per svegliare Milano. Sonnecchia l’Inter, sbanda il Milan: Inzaghi rischia lo scudetto, Conceiçao la panchina. Poi, quando sono sotto 2-0, entrambe si scuotono, rimontano, vincono. È questo che alla fine conta, a maggior ragione adesso che siamo arrivati allo sprint: vincere. È incredibile quanto è successo, anzi quanto stava per succedere all’Inter. Sembrava la partita più scontata dell’anno, e non solo perché metteva di fronte la prima e l’ultima in classifica".