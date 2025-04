Inter-Milan, il quinto round vale di più. Da Inzaghi arriva un segnale chiaro

La sconfitta all’ultimo secondo contro il Bologna, ha fatto perdere un vantaggio importante sul Napoli. Tuttavia, nulla è compromesso: l’Inter è ancora in corsa per scudetto, Coppa Italia e Champions League. Questa sera si gioca la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, avversario che per i nerazzurri si è rivelato ostico in questa stagione perdendo due dei quattro derby stagionali. "Il quinto round vale anche di più: l’Inter si gioca la chance del Triplete, il Milan l’unica occasione di andare in Europa League", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Insomma, le motivazioni in casa nerazzurra non mancano. La certezza è che la Coppa Italia non verrà sacrificata davanti agli altri traguardi. Anche perché, arrivati a questo punto, non avrebbe senso. La decisione di puntare ad un clamoroso jackpot è stata fatta da tempo, in totale condivisione, non resta che andare fino in fondo. Un ulteriore segnale in questo senso arriva anche dalle indicazioni della vigilia, visto che ieri Inzaghi ha provato sostanzialmente tutti i titolari a sua disposizione. Peraltro, sarebbe decisamente meglio affrontare la Roma nel weekend dopo essersi presi la finale di Coppa Italia, piuttosto che dopo averla lasciata per strada, accantonando pure il sogno Triplete. Del resto, nel calcio vale il detto che vincere aiuta a vincere".