In vista della finale di Supercoppa contro il Milan, i due giocatori saranno disponibili, ma solo come cambi di emergenza

In vista della finale di questa sera, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con le condizioni di Marcus Thuram e Joaquin Correa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, entrambi disponibili, ma solo come cambi di emergenza. "Non solo Marcus Thuram, ormai guarito all’adduttore sinistro (ieri per lui niente nuovi esami), ma anche il Tucu Correa, affaticato dopo giorni di allenamenti ottimi".