"Vediamo come andrà oggi l'allenamento di Thuram che cercherà di allenarsi. Poi al ritorno avremo tante partite, non prenderemo rischi ma valuteremo". Queste le parole di Simone Inzaghi in merito a Marcus Thuram, uscito all'intervallo contro l'Atalanta e che, come da nota del club nerazzurro, ha riportato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra.