"Eppure il “mostro” è diventato Guida, che in realtà sarebbe anche un ottimo arbitro, internazionale da oltre dieci anni e in lizza per i Mondiali 2026. Il vero errore di Guida è stato quello di rivelare di non voler arbitrare il Napoli, cosa che di fattolo rende inadeguato a essere designato per le partite dell’Inter, almeno in questo finale di campionato in cui i nerazzurri si stanno giocando lo scudetto con i partenopei. Quelle su Guida sono polemiche strumentali che distolgono l’attenzione dal vero problema: il livello medio degli arbitri è desolante, l’uniformità di giudizio è una chimera e così persino il Var può risultare dannoso".