"Che Inzaghi abbia un particolare amore per l’Europa, e con lui i suoi ragazzi, non è un segreto. Vendicare la sconfitta nella finale di Istanbul di due anni fa è la missione che muove cuori e menti del gruppo interista. Non è un caso che il tecnico, con 22 vittorie nel torneo, sia il recordman nella storia del club; e che capitan Lautaro, che ha ribadito di immaginare il futuro a Milano, nelle notti stellate europee abbia segnato più di qualsiasi altro interista. Eppure, in un apparente paradosso, è in campionato che più spesso si vede l’once de gala, i titolarissimi in campo. È in realtà la prova di come l’Inter abbia scelto di non scegliere. Vuole tutto", scrive Repubblica.