"Il ghiaccio su cui pattina l'Inter ogni tre-quattro giorni è sempre più sottile, ma ciò non toglie che per lunghi periodi i nerazzurri si godano il frusciare delle lamine, i movimenti, la tecnica. E in questa sorta di godimento collettivo (ieri con la maglia in onore di Vale Rossi), i nerazzurri somigliano alla versione dell'aprile 2023, quando iniziò la cavalcata verso Istanbul e dell'aprile 2024, con la seconda stella ormai alle porte. Vero che il fascino delle analogie può fuorviare, ma questa Inter è una squadra in missione: ciò non significa che andrà tutto per il verso giusto, le variabili sono tante, ma significa che Inzaghi è arrivato pronto al momento giusto".