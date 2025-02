"Simone Inzaghi ha indicato ai suoi la strada da percorrere, il calore di San Siro sarà uno stimolo in più per provare a regalare ai tifosi il passaggio del turno e, in parallelo, regalare al popolo nerazzurro due nuovi derby con il Milan. Infatti in caso di qualificazione la truppa interista sfiderebbe in semifinale (con match di andata e ritorno) proprio i rossoneri, che ai quarti hanno estromesso la Roma. Il conto totale dei derby stagionali salirebbe a 5, dopo i precedenti in campionato e in Supercoppa, senza dimenticare che in Champions altre due stracittadine sono state evitate per un soffio", scrive il Corriere dello Sport.