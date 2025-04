I nerazzurri vincono con gli italiani sugli scudi e una grande prova di forza e maturità: un messaggio per la Nazionale

A Monaco di Baviera, l’Inter ha scritto una delle pagine più esaltanti della sua storia recente, battendo il Bayern all’Allianz Arena e interrompendo una striscia di imbattibilità casalinga europea che durava da ben 22 partite. La squadra di Simone Inzaghi ha messo un mattone verso un sogno a più dimensioni: la conquista della Champions League sfuggita nel 2023, l’accesso al Mondiale per club, il rilancio dell’Italia nel ranking UEFA e, indirettamente, anche il ritorno della Nazionale di Spalletti sulla strada che porta al Mondiale 2026, a partire dallo scontro con la Norvegia di Haaland il prossimo 6 giugno.

L’Inter ha compiuto l’impresa con una prestazione che ha avuto il marchio inconfondibile del tecnico Simone Inzaghi e quello decisivo di Lautaro Martinez, ma soprattutto con il cuore e l’anima dei suoi azzurri. Alessandro Bastoni, premiato dalla UEFA come migliore in campo, è stato monumentale nonostante un recente problema muscolare; Nicolò Barella ha guidato i compagni da leader assoluto, instancabile e preciso, incarnando perfettamente quello spirito italiano che Beppe Marotta invoca e promuove come tratto distintivo del club.